Климкин: Консультации с Россией относительно ЗСТ Украина-ЕС становятся все более сюрреалистическими

Об этом он написал в Twitter.

"Консультации с РФ становятся все более сюрреалистическими: указ, затем постановление правительства РФ. ЗСТ с ЕС будет работать с 01.01, и никто этому не помешает", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что "не является очевидным" смысл сегодняшних (21 декабря) трехсторонних консультаций Украины, Еврокомиссии и России по имплементации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС после указа президента РФ Владимира Путина об отмене ЗСТ между Россией и Украиной.