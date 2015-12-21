Климкин: Консультации с Россией относительно ЗСТ Украина-ЕС становятся все более сюрреалистическими
16:12, 21 декабря 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что трехсторонние консультации Украины, Европейской комиссии и РФ по имплементации зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом становятся все более сюрреалистическими.
Консультации с РФ становятся все более сюрреалистическими - Климкин / Фото УНИАН
Об этом он написал в Twitter.
"Консультации с РФ становятся все более сюрреалистическими: указ, затем постановление правительства РФ. ЗСТ с ЕС будет работать с 01.01, и никто этому не помешает", - подчеркнул Климкин.
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Как сообщал УНИАН, ранее Климкин заявил, что "не является очевидным" смысл сегодняшних (21 декабря) трехсторонних консультаций Украины, Еврокомиссии и России по имплементации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС после указа президента РФ Владимира Путина об отмене ЗСТ между Россией и Украиной.
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