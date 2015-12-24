Россия спекулирует в вопросе выборов на Донбассе - Кучма

Об этом заявил представитель Украины в Трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма, передает "Радио Свобода".

"Это одна из главных проблем, по которой мы никак не можем достичь договоренности...Так случилось, что в Минских договоренностях не расставлены приоритеты, и Россия сегодня на этом спекулирует. Ведь изначально записано провести выборы, а затем вывести войска. Но, какие выборы, если там находятся незаконные вооруженные формирования?", – сказал Кучма.

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Он напомнил, что позиция украинской стороны заключается в проведении этих выборов исключительно по украинскому законодательству и согласно нормам и стандартам ОБСЕ.

"Если не будут выведены войска, незаконные вооруженные формирования, если не будет возвращена наша граница, то о каких выборах можно говорить?", – добавил Кучма.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявлял, что на встречи рабочей подгруппы по политическим вопросам контактной группы существенного прогресса в отношении проведения выборов на Донбассе достичь пока не удалось.