На встрече контактной группы существенного прогресса насчет выборов на Донбассе достичь не удалось – ОБСЕ
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации Мартин Сайдик заявляет, что существенного прогресса насчет проведения выборов на Донбассе достичь пока не удалось.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены 4 украинских военных
"В рабочей подгруппе по политическим вопросам... сосредоточились на проекте закона об условиях проведения переходных местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщил Сайдик.
Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, целью этого обсуждения был поиск консенсуса насчет основных элементов модальностей проведения выборов в соответствии с ожиданиями лидеров стран "нормандской четверки" после парижского саммита от 2 октября 2015 года и после встречи глав МИД Украины, Франции, Германии и России от 6 ноября.
"Несмотря на значительные усилия и интенсивные дискуссии, пока не удалось достичь ощутимого прогресса по этим вопросам, но работа в политической подгруппе продолжится завтра", - заявил Сайдик.