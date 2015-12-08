На встрече контактной группы существенного прогресса насчет выборов на Донбассе достичь не удалось – ОБСЕ

19:24, 08 декабря 2015
Политика
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации Мартин Сайдик заявляет, что существенного прогресса насчет проведения выборов на Донбассе достичь пока не удалось.

unmultimedia.orgСпецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик / unmultimedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы.

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"В рабочей подгруппе по политическим вопросам... сосредоточились на проекте закона об условиях проведения переходных местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - сообщил Сайдик.

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ, целью этого обсуждения был поиск консенсуса насчет основных элементов модальностей проведения выборов в соответствии с ожиданиями лидеров стран "нормандской четверки" после парижского саммита от 2 октября 2015 года и после встречи глав МИД Украины, Франции, Германии и России от 6 ноября.

"Несмотря на значительные усилия и интенсивные дискуссии, пока не удалось достичь ощутимого прогресса по этим вопросам, но работа в политической подгруппе продолжится завтра", - заявил Сайдик.

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