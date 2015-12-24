В "Народном фронте" удивлены отсутствием реакции Порошенко на захват Коминтерново

15:05, 24 декабря 2015
Политика
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Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук удивлен отсутствием реакции президента Петра Порошенко на захват боевиками населенных пунктов на востоке Украины.

Командир батальона

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: "Хотел бы услышать официальную точку зрения главнокомандующего нашими Вооруженными силами Петра Порошенко относительно ситуации, которая складывается в приграничных районах".

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По словам Тетерука, в таких случаях должны быть четко определены действия, как реагировать на такие выпады со стороны "преступных группировок под руководством российских офицеров и генералов".

Отсутствие реакции на такие действия, по его словам, может привести к тому, что "будут сдаваться украинские населенные пункты".

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