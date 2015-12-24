В "Народном фронте" удивлены отсутствием реакции Порошенко на захват Коминтерново
Первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук удивлен отсутствием реакции президента Петра Порошенко на захват боевиками населенных пунктов на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, он заявил: "Хотел бы услышать официальную точку зрения главнокомандующего нашими Вооруженными силами Петра Порошенко относительно ситуации, которая складывается в приграничных районах".
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По словам Тетерука, в таких случаях должны быть четко определены действия, как реагировать на такие выпады со стороны "преступных группировок под руководством российских офицеров и генералов".
Отсутствие реакции на такие действия, по его словам, может привести к тому, что "будут сдаваться украинские населенные пункты".
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