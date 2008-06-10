Ющенко назначил посла Украины в России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Константина ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. К.ГРИЩЕНКО родился 28 октября 1953 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений, факультет международного права.

До сегодняшнего назначения, с 15 апреля, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

К.ГРИЩЕНКО уже возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с сентября 2003 года по февраль 2005 года.

Как сообщал УНИАН, должность посла Украины в Российской Федерации оставалась вакантной с 4 апреля. Тогда Президент освободил от этой должности Олега ДЕМИНА из-за “достижения им пенсионного возраста".