Ющенко назначил посла Украины в России
09:37, 10 июня 2008Политика
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Указ обнародован на сайте Президента
|Константин ГРИЩЕНКО
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. К.ГРИЩЕНКО родился 28 октября 1953 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений, факультет международного права.
До сегодняшнего назначения, с 15 апреля, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
К.ГРИЩЕНКО уже возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство с сентября 2003 года по февраль 2005 года.
Как сообщал УНИАН, должность посла Украины в Российской Федерации оставалась вакантной с 4 апреля. Тогда Президент освободил от этой должности Олега ДЕМИНА из-за “достижения им пенсионного возраста".
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