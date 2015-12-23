Продавать места в списках: нардеп озвучил коррупционные риски законопроекта об исключении кандидатов из избирательных списков

Об этом Чумак сказал в комментарии УНИАН.

“Он (законопроект — УНИАН) позволяет партийному руководству манипулировать списком после того, как объявлены выборы. Все. Такого не может быть вообще”, - сказал депутат.

По его словам, законопроект не согласован и создает коррупционные риски.

“Продавать места в списках”, - сказал Чумак и отметил, что в европейской практике нет подобных законодательных актов.

Читайте такжеПосле 10 сигнальных голосований Рада одобрила законопроект об отзыве депутатов местных советов

Парламентарий также выразил убеждение, что партии должны отвечать за тех, кто находится в их списках.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в Закон “О выборах народных депутатов Украины” (в части исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка в многомандатном округе) (№ 3700).

Проектом закона предлагается предоставить партиям право вносить изменения в списки кандидатов в народные депутаты от партии после установления результатов выборов, путем исключения, приняв соответствующее решение съезда партии.

Данный законопроект был зарегистрирован лидерами фракций “БПП” Юрием Луценко, “Батькивщины“ Юлией Тимошенко, “Народного фронта” Максимом Бурбаком, “Самопомочи” Олегом Березюком и Радикальной партии Олегом Ляшко.