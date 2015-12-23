В Раде хотят предоставить партиям неограниченное право отзывать депутатов местных советов

Соответствующий законопроект №3693 депутаты обсудили в среду, но голосов для его принятия не нашли, передает "Украинская правда".

Согласно закону, партии не будут вынуждены ждать год для того, чтобы иметь возможность отозвать депутата местного совета, как это происходит теперь.

Основанием для отзыва местного депутата теперь будет:

- несоответствие практической деятельности депутата местного совета цели деятельности и задачам партии, закрепленным в уставе партии;

- невыполнение депутатом местного совета обязательств отчитываться перед избирателями и проводить встречи с ними;

- не вхождения депутата во фракцию местной организации партии, по избирательному списку которой он избран;

- выход депутата из фракции местной организации партии, по избирательному списку которой он избран, или исключение его из фракции за невыполнение решений фракции, в том числе по солидарному голосованию.

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Забирать мандат будут по решению партийного собрания местной парторганизации, на которых "участие депутата... не является обязательным".

После обсуждения депутаты провели сигнальное голосование за закон в первом чтении, но голосов не нашли. Спикер заявил, что фракции "продолжат консультации".

В свою очередь депутат от БПП Сергей Лещенко на своей странице в Facebook отметил, что данный закон выгоден президенту, поскольку позволит не допустить в Раду Андрея Богдана – адвоката Геннадия Корбана, который является следующим в списке БПП и станет депутатом, если кто-то из нынешних депутатов фракции покинет Раду.

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