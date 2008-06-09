У Черновецкого хотят как можно скорее начать работу Киевсовета

Сегодня Блок Леонида Черновецкого выступил с заявлением, в котором призвал начать работу Киеврады как можно быстрее. «Из-за более чем двухмесячного перерыва в работе городского совета в Киеве не решаются крайне важные для благосостояния киевлян безотлагательные вопросы. Нельзя медлить с созывом сессии в условиях, когда работа горсовета в период преждевременных выборов была фактически парализована", - отметил председатель фракции Блока Денис Комарницкий.

Среди таких вопросов, как утверждается в заявлении, - в частности внесение изменений в столичный бюджет с целью возмещения АК «Киевэнерго» разницы в тарифах на тепловую энергию в достаточном объеме. А это, в свою очередь, является необходимой предпосылкой осуществления этой компанией расчетов за потребленный газ и обеспечения стабильного газоснабжения города.

«Решение этого вопроса – сфера исключительной компетенции Киеврады. Необходимые ассигнования на соответствующие цели бюджетом предусмотрены, деньги для их осуществления есть, потому сейчас речь идет лишь о своевременном принятии депутатами решения относительно увеличения объемов финансирования снабжения газа в столицу. То есть – о выполнении одной из основных функций горсовета, которое обеспечит надлежащий уровень удовлетворения потребностей жителей города» - отметил Денис Комарницкий.