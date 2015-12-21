Суд перенес избрание Мосийчуку новой меры пресечения на 19 января
Заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку перенесено на 19 января 2016 года.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.
Мосийчук в очередной раз не смог явиться на судебное заседание, где прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Адвокаты предоставили суду справку о том, что Мосийчук находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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Также они заявили, что после проведенной 14 декабря операции Мосийчук требует реабилитационного периода сроком 21 день.
Прокуроры согласились с тем, что судебное заседание без присутствия Мосийчука проводить невозможно, поэтому судья назначила следующее заседание на 19 января на 12:30, поскольку к тому времени должен уже закончиться 21-дневный реабилитационный период Мосийчука.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
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18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которой истекла 15 ноября.
Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на дальнейшем содержании Мосийчука под стражей.
Вместе с тем ВАСУ 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.