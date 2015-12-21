Суд перенес избрание Мосийчуку новой меры пресечения на 19 января

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня.

Мосийчук в очередной раз не смог явиться на судебное заседание, где прокуратура ходатайствовала об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Адвокаты предоставили суду справку о том, что Мосийчук находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Читайте такжеМосийчука прооперировали в Институте Шалимова

Также они заявили, что после проведенной 14 декабря операции Мосийчук требует реабилитационного периода сроком 21 день.

Прокуроры согласились с тем, что судебное заседание без присутствия Мосийчука проводить невозможно, поэтому судья назначила следующее заседание на 19 января на 12:30, поскольку к тому времени должен уже закончиться 21-дневный реабилитационный период Мосийчука.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

Читайте такжеВ Верховный суд поступила жалоба на решение ВАСУ о незаконности ареста Мосийчука

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которой истекла 15 ноября.

Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на дальнейшем содержании Мосийчука под стражей.

Вместе с тем ВАСУ 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.