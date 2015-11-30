Коломойский рассказал, как история с Корбаном сыграла в пользу Филатова на выборах мэра Днепропетровска

Об этом в интервью LВ.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

"Цинично прозвучит, но история с Корбаном… Склонила чашу весов в пользу Филатова. Но это – лично мое мнение", - сказал он.

По мнению Коломойского, во втором туре выборов мэра Днепропетровска шансы у кандидатов – Бориса Филатова и Александра Вилкула - были 50 на 50.

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"На самом деле, у жителей Днепропетровска был мировоззренческий, диалектический выбор. С одной стороны, нельзя отрицать хозяйственные способности Вилкула, с другой – закрывать глаза на патриотизм Филатова, его харизму, напор, умение общаться… Дай Бог, чтобы у него сейчас все получилось, ведь позиция мэра – больше хозяйственная, чем политическая. Он же это делает под знаком всеукраинского объединения патриотов. Чтоб не говорили потом, что патриотизм – только флагами размахивать и на площадях кричать. Так что можно сказать, мы теперь все ответственны за его результат", - отметил Коломойский.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. Решение суда обжаловали и защитники Корбана, и Генпрокуратура. Апелляционный суд Киева 1 декабря рассмотрит жалобу Генпрокуратуры на решение суда.

Внефракционный народный депутат, кандидат от партии «Всеукраинское объединение патриотов – УКРОП» Борис Филатов победил во втором туре выборов городского головы Днепропетровска 15 ноября. За него проголосовали 184 тыс. 874 избирателя. Его оппонент – представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул получил поддержку 158 тыс. 752 избирателей.