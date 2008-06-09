Ющенко должен целовать руки Тимошенко - советник премьера

"Я неплохо знаю Ющенко, но дольше и лучше знаю Юлию Тимошенко. Мой кабинет сегодня рядом с кабинетом премьер-министра. И меня удивляет работоспособность этой женщины, потому что когда она мне назначает встречу в 10 вечера - я уже ни на что не способен", - заявил 8 июня во время встречи с избирателями во Львове народный депутат Украины от БЮТ, советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам Олекса Гудима.

По словам нардепа, благодаря хорошей работе таможни Юлия Тимошенко сегодня "положила в карман государства" 20 миллиардов гривен. "За эти деньги Юлия Тимошенко хочет увеличить людям зарплаты и пенсии", - отметил советник Тимошенко.

"Я убежден, что Президент Украины должен целовать руки Юлии Тимошенко, потому что он не работает так, как она", - резюмировал Олекса Гудима.

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