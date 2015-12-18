ЕС согласился продлить санкции для России

Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе на заседании постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER), сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.

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"COREPER согласился продлить санкции для России", - отметили в ЕС.

Ожидается, что решение будет формализовано письменной процедурой в понедельник и опубликовано в Официальном журнале во вторник.