ЕС согласился продлить санкции для России
18:52, 18 декабря 2015Политика
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Европейский Союз согласился продолжить санкции для России.
REUTERS
Соответствующее решение было принято в пятницу в Брюсселе на заседании постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER), сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейском Совете.
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"COREPER согласился продлить санкции для России", - отметили в ЕС.
Ожидается, что решение будет формализовано письменной процедурой в понедельник и опубликовано в Официальном журнале во вторник.
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