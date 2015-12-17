ГПУ завтра снова вызывает Тягнибока на допрос, но уже по Майдану

Об этом он сообщил во время общения с журналистами возле здания Генпрокуратуры, сообщает телеканал «112 Украина».

«У меня сложилось такое впечатление, что мой следователь, который вел допрос, - он недавно переведен из Запорожья, Александр Марков, - он где-то хотел бы установить истину, и я не чувствовал политической заангажированности. Мне было сказано, что не исключено, что меня еще будут вызывать в качестве свидетеля, если еще будут какие-то дополнительные вопросы. Допрос длился около трех часов. Было много вопросов, я много объяснял и рассказывал следователю Маркову», - сообщил Тягнибок.

Он также добавил, что получил от другого следователя ГПУ повестку на завтра, и этот допрос будет касаться уголовных производств, касающихся Майдана.

Читайте такжеЕвродепутат: ГПУ полностью растратила кредит доверия в расследовании преступлений, совершенных на Евромайдане

Как сообщал УНИАН, 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать Верховную Раду, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прямо обвинил в организации беспорядков возле здания Верховной Рады 31 августа ВО «Свобода» и лично Тягнибока.

Сам Тягнибок в связи с этими обвинениями подал иск к Авакову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По уголовному производству относительно столкновений возле парламента проходят несколько «свободовцев». Тягнибок находится в статусе свидетеля.

Читайте такжеРассмотрение иска Тягнибока к Авакову перенесено на 30 декабря