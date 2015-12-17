Защита Савченко обжаловала продление ее ареста

Об этом адвокат Савченко Николай Полозов сообщил в своем "Твиттере".

"Защита Савченко подала жалобу на продление срока содержания Надежде под стражей в Ростовский областной суд", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Донецкий горсуд Ростовской области РФ продлил срок ареста Савченко до 16 апреля 2016 года.

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Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

По данным защиты, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

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