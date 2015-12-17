Российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года

Об этом сообщил адвокат Саченко Николай Полозов в Твиттер.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания под стражей Надежды Савченко до 16 апреля 2016 года», - написал Полозов.

Он также сообщил, что Савченко заявила об отводе судей.

«В связи с незаконным продлением стражи и систематическом отказе в ходатайствах защиты Надежда Савченко заявляет суду отвод»,- написал Полозов.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконном пересечении границы.

По данным адвоката, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.