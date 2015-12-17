Российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года
Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко до 16 апреля 2016 года.
Об этом сообщил адвокат Саченко Николай Полозов в Твиттер.
«Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока содержания под стражей Надежды Савченко до 16 апреля 2016 года», - написал Полозов.
Он также сообщил, что Савченко заявила об отводе судей.
«В связи с незаконным продлением стражи и систематическом отказе в ходатайствах защиты Надежда Савченко заявляет суду отвод»,- написал Полозов.
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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконном пересечении границы.
По данным адвоката, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.