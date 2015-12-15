Чубаров: электроэнергия в Крым не может поставляться, когда в соглашениях полуостров не определен как АР Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал после ежегодной встречи Меджлиса крымскотатарского народа с главами дипломатических миссий в Украине.

Чубаров отметил, что в публичном измерении уже был освещен ряд вопросов по поводу решения возможной поставки электроэнергии в Крым, которое с одной стороны должно быть решено государственными органами управления.

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В частности, он заявил, что речь идет «о возможности подписания тех или иных договоров, которые бы были направлены на поставку или не поставку электроэнергии».

Он подчеркнул, что крымские татары не поддерживают поставки в Крым электроэнергии, когда в договорах о поставке значится вместо украинской Автономной Республики Крым, так называемый «Крымский федеральный округ» оккупационной власти РФ.

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«Если не сможет Верховная Рада запретить поставки электроэнергии, пусть тогда в Украине найдется хотя бы один человек - государственный служащий, который будет подписывать документ, где будет написано «Крымский федеральный округ». Я думаю, что это как говорят в таких случаях - это просто подобно политической смерти», - заявил Чубаров.

При этом он подчеркнул: «А пойдет ли Россия на то, чтобы в этих документах было написано Автономная Республика Крым? Здесь тоже у нас есть видение, что оккупанты оставят сами Крымский полуостров без электроэнергии».