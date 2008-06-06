Парламент не может пригласить Семенюк

Верховная Рада Украины сегодня не будет рассматривать вопрос об изменении руководства Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, парламент не может сегодня пригласить председателя ФГИУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для предоставления отчета народным депутатам.

Спикер отметил, что фракция Партии регионов настаивает на заслушивании данного отчета и заявляет о неготовности разблокировать трибуну парламента.

Председатель ВР зашел в сессионный зал через вход напротив трибуны, поскольку президиум и входы в него заблокированы креслами.

На данное время он зачитывает с трибуны парламента запросы народных депутатов Украины в разные органы власти и должностным лицам.

Как сообщал УНИАН, вчера фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности главы ФГИУ. Фракция БЮТ выдвинула на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Однако члены фракции Партии регионов заблокировали рассмотрение этого вопроса, требуя заслушивания отчета председателя ФГИУ.

Между тем В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с 4 июня находится в отпуске. Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что она не может прибыть в парламент, потому что находится на срочном медицинском обследовании.