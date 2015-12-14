"Россия теряет ресурсы для агрессии": Джемилев рассказал о перспективах возвращения Крыма

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

В то же время он считает ошибкой невключение Крыма в Минские договоренности, призванные прекратить конфликт между Россией и Украиной.

"Основная наша претензия (к властям - Ред.) - что во время обсуждения и подписания Минских соглашений не было пункта по Крыму. Это понимают и на Западе. Допустим, американцы говорят - мы в этом процессе не участвовали, если бы мы там были, то обязательно этот пункт прописали бы. Но, видимо, Украина была в таком состоянии, что не могла особо настаивать. Действия Украины по Крыму зависят от ее возможностей, а они сейчас у нас довольно ограниченные. Но я думаю, они будут нарастать, и вопрос возвращения Крыма будет актуализироваться", - объяснил Джемилев.

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На вопрос, можно ли называть реальные сроки возвращения полуострова, политик ответил: "Этот вопрос мне часто задают. Соотечественники спрашивают: "Ну, скажите, когда будет этому конец? Год? Два? Три?". Я говорю: "Ну, вот я скажу: "Три года", а вдруг через полгода что-то случится?". Никто этого не знает. Но ресурсы для агрессии у России катастрофически тают, и это — основание для оптимизма".

Ранее сегодня Джемилев заявил, что главная причина, по которой блокирующие Крым активисты позволили частично возобновить энергоснабжение оккупированного полуострова Украиной, - обеспокоенность Запада в связи со сложившейся ситуацией.