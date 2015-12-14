Джемилев назвал главную причину частичного возобновления электроснабжения Крыма Украиной

Об этом заявил один из лидеров крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Апостроф".

"Во-первых, эта ветка "Каховка-Титан" (по которой восстановлено энергоснабжение - Ред.) заходит сначала в Крым, а потом направляется в два района Херсонской области", - объяснил он.

При этом Джемилев отметил, что если по ветке не подавать электричество, останутся обесточенными некоторые поселки Херсонской области.

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"Во-вторых, были разговоры об угрозе техногенной катастрофы на заводе "Титан", если туда не будет поступать электроэнергия. Это, правда, не совсем веский аргумент, мы этому подтверждения не нашли. Но существенным является то, что наши западные союзники выражали по этому поводу беспокойство и говорили, что когда в стране совершаются такие вещи, произвольно перекрываются дороги, - это свидетельство того, что государство не контролирует ситуацию, что у нас нестабильность", - рассказал один из лидеров крымских татар.

По словам Джемилева, высказывались по этому поводу и Франция, и Германия, посольство США тоже выражало обеспокоенность.

"Мы говорили о том, что электроэнергии, которая вырабатывается в Крыму, при разумном распределении должно быть достаточно, чтобы удовлетворять бытовые потребности жителей полуострова. Но в Крыму все делается по-русски: русские сначала военные базы обеспечивают, ФСБ, а потом уже население. Мы решили до 31 декабря, то есть до окончания действия соглашения между Россией и Украиной о поставках (электроэнергии, — Ред.), эту одну линию подать", - резюмировал политик.

Ранее Джемилев сообщал, что в каких бы то ни было соглашениях, подписанных Украиной относительно аннексированного Россией Крыма, полуостров должен фигурировать только как часть Украины.