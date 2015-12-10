Правозащитники назвали НБУ, Шокина и Матейченко "лауреатами премии" за нарушение прав человека

В ходе пресс-конференции в УНИАН PR-менеджер Украинского Хельсинкского союза по правам человека Марина Говорухина отметила, что эта премия вручается уже восьмой год подряд, и в этом году жюри определило 5 лауреатов, которые стали наибольшими нарушителями прав человека.

«Эту антипремию мы вручаем самым грубым нарушителям прав человека... Мы хотим привлечь внимание максимального количества людей к нарушениям прав человека. Наша антипремия является некоммерческим проектом. Никакие инициативы или решения, связанные с премией, не могут быть направлены на получение прибыли. Она присуждается за наиболее позорные и наиболее опасные нарушения прав человека и основных свобод, которые имеют общенациональное значение и произошли в период с 1 ноября предыдущего года до 1 ноября текущего года», - подчеркнула она.

Одним из победителей антипремии стал Национальный банк Украины. По словам писательницы, правозащитницы, члена жюри «Будяк года» Ларисы Денисенко, НБУ получил премию «за принятие постановления, которое привело к дискриминации большой группы лиц по признаку места регистрации».

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«Имеются в виду временно перемещенные лица из Крыма. Невозможно, чтобы в Украине дискриминировалось такое большое количество людей... Люди, которые являются гражданами нашей страны, не имели возможности пользоваться равными правами с другими людьми, которые были на материковой Украине, и когда они приезжали сюда, то были дискриминированы именно потому, что не могли нормально даже открыть банковский счет, не говоря уже о различных действиях, связанных с правом на собственность», - отметила она.

Еще один «Будяк года» получил генеральный прокурор Виктор Шокин. По словам адвоката, члена жюри Ивана Лищины, эту антипремию Шокин получил «за бездействие в случаях нарушения прав человека».

Также «лауреатом» антипремии стал народный депутат Украины от «Народного фронта» Константин Матейченко – за законодательную инициативу, которой предлагалось ввести уголовную ответственность за критику власти.

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Кроме того, «лауреатом» антипремии стал судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник – за нарушение права на справедливый суд.

«Это достаточно активный нарушитель прав человека, который выносит неправосудные решения, которые привели к тяжелым последствиям для ряда лиц. Также за уничтожение доказательств в делах», - заявил Лещина.

Кроме того, антипремию получил полковник милиции Виктор Бугира – за применение недозволенных методов ведения следствия в отношении 15-летнего подростка Артема Коткова и фабрикацию обвинения в убийстве, которого подросток (по утверждению заявителя) не совершал.