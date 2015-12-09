Лидер криворожского автомайдана пригрозил масштабными протестами в городе

"Нас поехало 15 представителей. Сейчас мы на подъезде к парламенту. Депутаты от "Самопомочи" Семен Семенченко и Егор Соболев целую неделю договаривались о возможных встречах с депутатами, председателями фракций и президентом. Пока не известно, с кем конкретно удастся поговорить. И точно ли будет встреча с президентом", - рассказал Антон Кравченко, председатель криворожского автомайдана, пишет Gazeta.ua.

Читайте такжеИзбирком Кривого Рога попросит Раду назначить перевыборы мэра

"Но мы надеемся на разговор. У нас есть, что сказать. Например, о фальсификации в Кривом Роге, которую трудно доказать юридически. На днях говорили со студентами летного колледжа. Они рассказали, что в день выборов их заставляли голосовать за Вилкула. Давали какие-то обертки от паспортов, по которым на участки приходили голосовать, - добавил Кравченко. - Если нас не услышит Верховная Рада и президент, будут более масштабные протесты. В Кривом Роге уже готовы выйти до 15 тысяч человек. Не хотим, чтобы были беспорядки. Но людей трудно остановить, когда они разочарованы".

Как сообщил на своей странице в Facebook Семен Семенченко, криворожане в Верховной Раде выступили с брифингом и призвали остановить фальсификации и принять Закон о выборах в Кривом Роге.

Верховая Рада прямо сейчас. Криворожане дают брифинг и призывают остановить фальсификации и принять Закон о выборах в Кривом Роге. Криворожане за честные выборы! Молодцы! Posted by Семен Семенченко on 9 декабря 2015 г.

Напомним, в Кривом Роге люди массово вышли на протесты из-за фальсификации выборов второго тура. По официальным данным победил действующий мэр Юрий Вилкул от Оппоблока. Горожане уверяют, что на самом деле выиграл Юрий Милобог от "Самопомочи". Верховная Рада должна проголосовать - будут ли перевыборы в городе.