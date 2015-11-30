Участники Конференции по климату сделали "фото на память" без Путина

Программа форума такова, что после открытия конференции участники должны были собраться в одном из залов выставочного центра "Ле Бурже" на совместное фотографирование, сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, к этому моменту глава российского государства еще не прибыл в Париж. Его самолет приземлился во Франции лишь спустя примерно 15 минут после того, как церемония фотографирования завершилась.

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Отмечается, что на Конференцию съехались руководители почти 150 стран. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Петр Порошенко, генсек ООН Пан Ги Мун и другие.

На правах хозяина саммита место в центре занял президент Франции Франсуа Олланд. Остальные лидеры выстроились по обе стороны от него в три ряда. Строй президентов и глав правительств растянулся на ширину всего зала.