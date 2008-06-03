Зинченко: большинство в Киевсовете скоро определится

Лидер фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете Александр ЗИНЧЕНКО считает, что голосование депутатов совета по первым десяти проектам решений определит, кто будет входить в большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Голосование по пяти - шести, возможно десяти определяющими проектами сделает очевидным оформление большинства или меньшинства в Киевсовете», – сказал А.ЗИНЧЕНКО.

Он считает, что и оппозиция, и большинство будут формироваться очень быстро. Лидер фракции отметил, что сейчас БЮТ проводит переговоры относительно возможного сотрудничества почти со всеми политическими силами Киевсовета, кроме Блока Черновецкого.

«Ведем широкий круг переговоров. Он отсутствует, в силу нашего заявления, с Блоком Черновецкого», - сообщил А.ЗИНЧЕНКО.