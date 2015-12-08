Выступление Байдена в Верховной Раде (событие завершено)

В сессионный зал Верховной Рады Украины прибыл президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и вице-президент США Джо Байден.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты в сессионном зале встретили их аплодисментами. В данное время Байден начал свое выступление с трибуны парламента. Читайте такжеРада должна рассмотреть вопрос о новом составе ЦИК 10 декабря - Луценко

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