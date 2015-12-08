Выступление Байдена в Верховной Раде (событие завершено)
12:22, 08 декабря 2015Политика
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В сессионный зал Верховной Рады Украины прибыл президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и вице-президент США Джо Байден.
Верховная Рада Украины / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты в сессионном зале встретили их аплодисментами.
В данное время Байден начал свое выступление с трибуны парламента.
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