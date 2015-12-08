Байден призывает РФ повлиять на боевиков для проведения на Донбассе свободных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.

"Россия должна надавить на сепаратистов, чтобы провести выборы в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. Кроме того - отказаться от незаконных выборов, которые состоялись", - подчеркнул Байден.

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Также он подчеркнул, что "заложники, которых держит Россия и ее марионетки и подконтрольные силы, должны быть освобождены".

Кроме того, по словам Байдена, "российские военные должны вернуться домой. Украинская часть границы должна быть возвращена под контроль Украины".

В связи с этим он обратил внимание, что Украина также должна выполнять свою часть обязательств по Минским соглашениям. "Это включает предоставление амнистии лицам, которые не совершили тяжких преступлений, предусматривающих высшую меру наказания", - сказал Байден.

"Мы сказали всем, что дальнейшие проявления затягивания (выполнения Минских соглашений) недопустимы", - заявил Байден.

Говоря о проведении выборов на Донбассе, вице-президент США подчеркнул важность "обеспечения свободного и полного доступа для СМИ и украинских политических партий, которые должны иметь право конкурировать на выборах".

Кроме того, он обратил внимание, что должна быть обеспечена полная и беспрепятственная возможность для работы наблюдателей ОБСЕ по наблюдению за выборами. "Переселенцам из Донбасса, живущим в других местах, должны быть предоставлены права для участия в выборах. Все оружие должно быть изъято и передано под контроль ОБСЕ", - сказал Байден.