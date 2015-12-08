Байден призвал власти Украины выполнить требования Революции достоинства
Вице-президент США Джозеф Байден призвал президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка и Верховную Раду выполнить требования Революции достоинства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время выступления в Верховной Раде Украины.
Вице-президент США отметил, что после Революции достоинства Украина получила второй шанс на свободу и построение лучшего будущего.
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"Честно говоря, это сейчас стало вашим долгом. Перед вами стоит историческая возможность, чтобы вас запомнили, чтобы вы остались в истории как Рада, которая после многих лет создана на отстаивании свободы, чего так хотели и ждали украинцы", - подчеркнул Байден.
В этой связи он заявил, что это совместная ответственность как президента, правительства и премьер-министра, так и всех депутатов Верховной Рады.
"Для того, чтобы все произошедшее во время Революции достоинства стало реальностью", - подчеркнул Байден.