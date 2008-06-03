Гавриш знает больше, чем его начальница Богатырева

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ подтверждает будущее назначение бывшего министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО послом Украины в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГАВРИШ сообщил журналистам на брифинге.

По его словам, «не секрет, что К.ГРИЩЕНКО является одной из лучших дипломатических надежд Украины на работе в России».

Он подчеркнул, что наши страны обречены перейти на новый уровень отношений, особенно после вступления в должность нового Президента России.

По мнению С.ГАВРИША, налаживание таких новых взаимоотношений станет одной из основных задач для К.ГРИЩЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ГАВРИШ заявил, что «вопрос агремана решен», отметив, что официально об этом станет известно в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что о возможном назначении ее заместителя Константина Грищенко послом Украины в РФ ей ничего не известно.