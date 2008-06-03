Богатырева о назначении ее зама послом в РФ ничего не знает

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА не подтвердила информацию о возможном назначении ее заместителя Константина ГРИЩЕНКО Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам она заметила, что ей об этом ничего не известно, и сегодня К.ГРИЩЕНКО активно работает в СНБО над реформированием этого учреждения в связи с принятием нового закона о Кабинете Министров.

«Президент дал поручение, чтобы мы реформировали структуру в соответствии с новыми вызовами перед страной. Сейчас появились изменения в законодательство - закон о Кабмине, и нам нужно переформатировать свои внутренние резервы, построить новую структуру работы Аппарата. Мы этим занимаемся, и в конце недели будет готов проект, и доложим Президенту», - сказала она, заметив, что К.ГРИЩЕНКО очень активно работает над этим проектом.

Как сообщали некоторые СМИ, новым послом Украины в РФ может быть назначен заместитель секретаря СНБО К.ГРИЩЕНКО. В частности, Москва уже дала согласие на кандидатуру К.ГРИЩЕНКО, возглавлявшего МИД Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.