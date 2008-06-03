Послом Украины в России станет министр Януковича
09:12, 03 июня 2008Политика
2646 0
Москва уже согласилась?
|Константин ГРИЩЕНКО
Как передает NEWSru , источник в российском внешнеполитическом ведомстве сказал, что Москва дала согласие на кандидатуру К.ГРИЩЕНКО, который занимал пост главы МИД Украины в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. Сейчас ГРИЩЕНКО занимает аналогичную должность в "теневом" правительстве оппозиции.
Пост посла Украины в Российской Федерации оставался вакантным с 4 апреля. Тогда президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от этой должности Олега Демина в связи с "достижением им пенсионного возраста". С тех пор эксперты неоднократно прочили на эту должность различные кандидатуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter