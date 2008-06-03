В ГПУ говорят, что Жвания сам себе противоречит

Генеральная прокуратура Украины предупреждает народного депутата Давида ЖВАНИЮ о недопустимости давления на следствие по делу отравления Виктора ЮЩЕНКО и препятствования установлению им истины.

В частности, как говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, размещенном на официальном сайте ведомства, 30 мая Д.ЖВАНИЯ заявил, что кандидат в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен, при этом не представив никаких аргументов.

В связи с этим пресс-служба Генпрокуратуры отмечает, что факт отравления В.ЮЩЕНКО безусловно доказан следственными действиями и заключениями проведенных судебно-медицинских экспертиз, поэтому высказанные Д.ЖВАНИЕЙ заявления не отвечают действительности, противоречат его же предыдущим утверждениям и преследуют цель - повлиять на объективный ход расследования по уголовному делу.

По данным пресс-службы, Генеральной прокуратурой вместе с другими правоохранительными органами Украины выполнен большой массив следственно-оперативной работы для установления факта покушения на жизнь в то время одного из кандидатов в Президенты Украины.

Между тем Д.ЖВАНИЯ, утверждают в ГПУ, пользуясь иммунитетом неприкосновенности народного депутата Украины, вместо того, чтобы содействовать скорейшему завершению расследования этого преступления, с середины февраля этого года откровенно игнорирует вызовы на допросы в Генеральную прокуратуру Украины в качестве свидетеля по делу, в то же время делает безосновательные и безответственные заявления.

"Генеральная прокуратура Украины предупреждает участников уголовного процесса о недопустимости использования средств массовой информации для давления на следствие и препятствования установлению им истины по делу", говорится в заявлении.