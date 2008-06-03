Яценюк из-за сбоя системы "Рада" увольняет техперсонал

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК просит технический персонал парламента подать ему заявления на увольнение в связи со сбоем в работе системы «Рада» во время голосовании по закону о доходной части бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня после голосования.

«Подайте мне заявления об освобождении от занимаемых должностей, если не умеете работать», - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время голосования по закону с предложениями Президента относительно наполнения доходной части бюджета произошел сбой в электронной системе “Рада”. Сразу же после этого ЯЦЕНЮК пообещал присутствующим в сессионном зале, что с техперсоналом он разберется позже...

11 декабря во время голосования относительно назначения Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьера был также констатирован сбой в системе “Рада” - не сработали карточки трех депутатов.

Тогда специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ проводила проверку относительно вмешательства в работу системы «Рада».