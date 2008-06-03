Луценко: продолжается дерибан украинских земель

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО требует от своих подчиненных усилить борьбу со взяточничеством в земельных отношениях.

Об этом он заявил вчера на совещании в Министерстве внутренних дел, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

«Продолжается дерибан украинских земель – чиновники разных рангов за взятки раздают лакомые куски. Я требую усиления борьбы со взяточниками в целом, особенно жестко должны отвечать за преступления в сфере земельных отношений», - отметил министр.

Также Ю.ЛУЦЕНКО заявил о необходимости усилить работу по раскрытию преступлений. Руководитель ведомства акцентировал внимание подчиненных на качественных показателях выполнения этих задач. «Меня как министра не интересуют цифры, статистика, главное - качество работы. Милиция должна не только расследовать явные преступления, но и разоблачать злодеяния, которые имеют место в нашей жизни», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО поставил задачу активизировать работу службе борьбы с незаконным оборотом наркотиков, криминальной милиции по делам детей, уголовному розыску. В то же время министр положительно отметил состояние раскрытия преступлений прошлых лет, которых в этом году за 4 месяца раскрыто больше, чем за весь прошлый год, и выразил надежду, что его подчиненные и в дальнейшем будут работать в таком достаточно высоком рабочем темпе.