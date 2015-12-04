Порошенко озвучил количество военных контрактов, которые Украина "тихой сапой" заключила с международными партнерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Становится ощутимой не только морально-политическая, но и военно-техническая помощь со стороны мирового сообщества», - отметил он, добавив, что «тихой сапой, как будто незаметно, но в 2015 году Минобороны заключило 100 соответствующих контрактов на общую сумму 4 млрд 404 млн грн».

Ранее сегодня Порошенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны полностью перейти на стандарты НАТО до 2020 года, чтобы Украина получила перспективу членства в Альянсе.