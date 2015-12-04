Порошенко: ВСУ должны перейти на стандарты НАТО до 2020 года для перспективы членства в Альянсе

16:47, 04 декабря 2015
Политика
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны полностью перейти на стандарты НАТО до 2020 года, чтобы Украина получила перспективу членства в Альянсе.

Солдаты / Фото УНИАН

Об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Новая военная доктрина ставит задачу к 2020 году обеспечить полную совместимость ВСУ с соответствующими силам государств - членов НАТО», - отметил он.

«Это нужно потому, что мы планируем при достижении нами критериев членства получить перспективу членства, и мы уверены и рассчитываем, что будет так же продемонстрирована готовность нашими партнерами принять Украину», - сказал Петр Порошенко.

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