Порошенко: ВСУ должны перейти на стандарты НАТО до 2020 года для перспективы членства в Альянсе

Об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины по случаю 24-й годовщины ВСУ.

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«Новая военная доктрина ставит задачу к 2020 году обеспечить полную совместимость ВСУ с соответствующими силам государств - членов НАТО», - отметил он.

«Это нужно потому, что мы планируем при достижении нами критериев членства получить перспективу членства, и мы уверены и рассчитываем, что будет так же продемонстрирована готовность нашими партнерами принять Украину», - сказал Петр Порошенко.