"Это уже военная операция": Ислямов анонсировал еще одну блокаду Крыма и заявил о начале морской

Об этом сообщил координатор гражданской акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов, передает "Радио Свобода".

"Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней узнаете", – отметил координатор гражданской акции по блокаде Крыма.

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Ранее он заявил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и электричества в Крым с материковой Украины будет морская блокада полуострова, в том числе в районе Керченской переправы, которая сейчас является основной транспортной артерией, соединяющий Крым с Россией, с Краснодарским краем. Активисты акции по блокаде Крыма уже занимаются Керченским проливом.

"Это уже военная операция, поэтому я не могу пока об этом говорить. Однако скажу, что морская блокада Крыма уже началась. Потому что турки, когда сбили этот самолет, который попал на их территорию, уже осуществляют блокаду Босфора и Дарданелл. Остается только Керченский пролив, а мы им займемся, уже занялись", – заявил Ислямов.

Ранее Ленур Ислямов - основной координатор блокады Крыма - пообещал "морскую блокаду" полуострова вслед за транспортной и энергетической.

"Сначала идет продовольственная блокада, мы ее сделали, далее идет энергетическая блокада, мы тоже ее сделали, далее идет морская блокада, сейчас мы будем к нему приступать", - подчеркнул Ислямов.

При этом он заявил, что участники блокады "готовы быть "террористами", но все равно они вернут Крым.