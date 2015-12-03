Контактная группа в Минске в декабре проведет встречи 8, 15 и 22 декабря - спецпредставитель ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде.

"У нас все еще есть декабрь, и мы проведем три раунда переговоров во время встреч в Минске 8, 15 и 22 декабря", - заявил Сайдик, отвечая на вопрос, видит ли он необходимость продления сроков для выполнения Минских соглашений, так как соглашениями предусмотрено завершения их внедрения до конца 2015 года.

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Он отметил, что Трехсторонняя группа может только надеяться, что сможет провести эти три встречи, и "достичь прогресс по внедрению Минских соглашений".

Сайдик отметил, что в настоящее все еще остаются открытыми вопросы политических проблем, вопросы безопасности и гуманитарной ситуации.

"И напоследок, остается открытым вопрос, что записано в Минском соглашении, что Украина должна снова вернуть контроль над границей...", - подчеркнул Сайдик.

В этой связи он отметил, что таким образом есть незавершенные дела, которые контактная группа попытается решить.