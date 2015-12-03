В Госдепе США заверили, что санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений
Секретарь Государственного департамента США Джон Керри заверил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что международные санкции против Российской Федерации будут действовать до полного выполнения Минских соглашений.
Об этом УНИАН сообщили в посольстве США со ссылкой на встречу Керри с Климкиным на полях министерского заседания ОБСЕ в Белграде.
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Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили развитие ситуации на востоке Украины, в том числе обратили внимание на продолжающуюся российскую поддержку "сепаратистских элементов" на Донбассе.
Керри и Климкин подчеркнули важность полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, в том числе предоставление беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ для осуществления мониторинга на востоке Украины.
"Секретарь также дал четко понять, что пока Минские соглашения не будут полностью реализованы, Соединенные Штаты и наши партнеры будут поддерживать продление действия существующих санкций в отношении России", - сказал Кирби.
Керри вновь подтвердил обязательства США поддерживать Украину и ее суверенитет. Секретарь Госдепартамента США высоко оценил прогресс Украины в осуществлении реформ и настоятельно призвал не останавливать усилия в борьбе с коррупцией.