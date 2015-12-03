В Госдепе США заверили, что санкции против РФ будут действовать до полного выполнения Минских соглашений

Об этом УНИАН сообщили в посольстве США со ссылкой на встречу Керри с Климкиным на полях министерского заседания ОБСЕ в Белграде.

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Пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили развитие ситуации на востоке Украины, в том числе обратили внимание на продолжающуюся российскую поддержку "сепаратистских элементов" на Донбассе.

Керри и Климкин подчеркнули важность полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, в том числе предоставление беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ для осуществления мониторинга на востоке Украины.

"Секретарь также дал четко понять, что пока Минские соглашения не будут полностью реализованы, Соединенные Штаты и наши партнеры будут поддерживать продление действия существующих санкций в отношении России", - сказал Кирби.

Керри вновь подтвердил обязательства США поддерживать Украину и ее суверенитет. Секретарь Госдепартамента США высоко оценил прогресс Украины в осуществлении реформ и настоятельно призвал не останавливать усилия в борьбе с коррупцией.