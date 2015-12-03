Реформы и военное вторжение России на Донбасс: стали известны ключевые темы выступления Байдена в Украине

Также он представит Украине более широкую дипломатическую стратегию сохранения санкций против России при условии невыполнения Минских соглашений.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США со ссылкой на данные пресс-брифинга в Белом доме о визите Байдена в Украину.

Вице-президент со своей делегацией прибудет в Киев в воскресенье, 6 декабря, поздно вечером. Программа визита начнется со встреч в понедельник, 7 декабря.

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В понедельник Байден проведет три основных встречи. В частности, примет участие в заседании круглого стола с представителями гражданского общества по внедрению реформ в Украине, а также некоторыми должностными лицами, которые привлечены к реализации реформ.

Затем Байден проведет двусторонние встречи с президентом Украины Петром Порошенко, и вечером - с премьер-министром Арсением Яценюком.

Во вторник, 8 декабря, Байден выступит в Верховной Раде.

"Мы считаем, что это является исторической возможностью для вице-президента действительно выразить нашу стратегическую политику относительно Украины", - говорится в сообщении.

Цель визита Байдена заключается в выражении решительного сигнала поддержки Украины в условиях продолжающегося военного вторжения России на Донбасс, которая оказывает помощь боевикам на востоке Украине. В Белом доме отметили, что, не смотря на то, что уровень насилия уменьшился по сравнению с тем, что было на протяжении последнего времени, вдоль линии разграничения насилие продолжается. В связи с этим отмечается, что ни боевики, ни Россия, которая их поддерживает, не выполняют обязательства в соответствии с Минскими соглашениями.

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Байден также поднимет вопрос аннексии Крыма Россией. Он будет говорить о дополнительных экономических реформах в системе управления и реформе юстиции, которые необходимо реализовать в Украине.

"Вице-президент Байден будет говорить о более широкой дипломатической стратегии для сохранения санкций против России, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе речь пойдет о диалоге США с европейскими союзниками о поддержке сохранения политики санкций.

Байден также будет говорить о продолжении программы совместных военных учений с Вооруженными силами Украины и общей поддержки в сфере безопасности Украины, чтобы украинские военные могли должным образом защищать свою страну в условиях российской агрессии на востоке.