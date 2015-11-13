Вице-президент США Байден приедет в Украину в декабре
19:16, 13 ноября 2015Политика
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Вице-президент США Джозеф Байден осуществит визит в Украину в первой декаде декабря 2015 года.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В программе визита - встреча с президентом Петром Порошенко.
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Вместе с тем, посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в соцсети уточнил, что "Байден осуществит визит в Украину в неделю, которая начинается 7 декабря 2015 года".
"Планируются встречи президента Украины, премьер-министра Украины, депутатов Верховной Рады и представителей гражданского общества с вице-президентом США", - отметил он.
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