Вице-президент США Байден приедет в Украину в декабре

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В программе визита - встреча с президентом Петром Порошенко.

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Вместе с тем, посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в соцсети уточнил, что "Байден осуществит визит в Украину в неделю, которая начинается 7 декабря 2015 года".

"Планируются встречи президента Украины, премьер-министра Украины, депутатов Верховной Рады и представителей гражданского общества с вице-президентом США", - отметил он.