Страны ЕС договорились о продлении санкций против России - МИД Испании
ЕС планирует продлить действие экономических санкций против России еще на шесть месяцев.
Существует "общее согласие" двигаться в этом направлении, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргалло в Брюсселе в среду, 2 декабря.
Данную информацию агентству dpa подтвердили и другие дипломаты ЕС, передает Deutsche Welle. По их данным, это решение должно быть формально подтверждено.
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Летом ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года. Тогда же было решено, что отмена торговых и инвестиционных ограничений будет возможным лишь после полного выполнения Минских соглашений, чего пока не произошло.
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Пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение о продлении санкций против России. Следующая встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС должно состояться 14 декабря.