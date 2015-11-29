В Крыму подача электроэнергии ограничена почти в 300 населенных пунктах

«Ограничена подача электроэнергии в 296 населенных пунктов, что составляет 24 тыс. 253 дома», – сказал заместитель начальника "ведомства" Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на вечер 28 ноября суммарная генерация электроэнергии по Крыму выросла до 500 мВт, что составляет, практически, 50% от общей потребностей.

Как сообщает портал Крым.Реалии, заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, который находится на полуострове, сообщил, что с момента прекращения поставок электроэнергии с материковой части Украины суммарная генерация по Крыму «уверенно увеличивается каждый день в среднем на 70-100 мВт».

В ночь с 21 на 22 ноября в результате подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области Крым был отключен от энергосистемы Украины. Участники акции по блокаде Крыма препятствуют подключению ЛЭП.

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Полуостров сейчас обеспечивается электроэнергией, произведенной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России после аннексии полуострова в 2014 году. В Крым продолжают завозить из России дополнительные дизель-установки, но мощностей не хватает.

25 ноября президент России Владимир Путин поручил Минэнерго России обеспечить запуск первого пускового комплекса электросетевого энергомоста в Крым из Кубани до 20 декабря 2015 года.

Как сообщал УНИАН, после подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить рабочих к ремонту поврежденных ЛЭП лишь при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ «Каховская - Титан».

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Однако по требованию активистов блокады 26 ноября бригады госкомпании «Укрэнерго» прекратили ремонт «Каховская - Титан», которая поставляет электричество на полуостров.

Один из лидеров акции Ленур Ислямов заявил, что активисты требуют от оккупационной власти освободить всех политзаключенных, и пока не будут выполнены эти условия, активисты не дадут восстановить электроснабжение территории АР Крым.