Богатырева увидела, что власть делят как Попандопуло трофеи

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА объяснила, почему в Украине нужно быстро провести конституционную реформу.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня в Донецке на XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов, она сказала: "Мы сегодня приходим к мнению и необходимости проведения конституционной реформы, и проведения как можно более быстрого и более эффективного".

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, "во-первых, в действующей Конституции заложен основной неправильный механизм – власть достается политическим партиям, как трофей".

"И этот трофей, как в фильме "Свадьба в Малиновке", помните, как Попандопуло трофей делил - это мне, это тебе, не зависимо от статуса и возможности человека, его профессиональной подготовки, вручаются бразды правления людям, которые не имеют ни моральных, ни профессиональных данных возглавлять те или иные участки государственной службы", - аргументировала Р.БОГАТЫРЕВА.

Во-вторых, по ее мнению, "требует изменения избирательная система, которая заложена в нынешней Конституции". Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что в результате действующей избирательной системы, "сегодня партии по Конституции получили возможность формировать исполнительную власть". "И именно отсюда в партии начинают заниматься социологическим популизмом: только на рейтинги ориентируются и заниматься социальным популизмом, чтобы достичь этого рейтинга", - подчеркнула секретарь СНБО.

"Именно поэтому, мы первые, понимая пагубность этого пути, и предложили сегодня внутрипартийную политическую дискуссию", - заключила Р. БОГАТЫРЕВА.