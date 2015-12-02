Аваков рассказал об уголовных делах, напрямую связанных с Фирташем

Национальная полиция Украины расследует два уголовных производства, непосредственно связанных с Дмитрием Фирташем.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полиция расследует два дела: в отношении группы компании OSTСHEM Дмитрия Фирташа по ст. 191 ч.5 КПК Украины по поводу нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд. грн и в отношении бывших руководителей НАК "Нафтогаз Украины", должностных лиц Кабинета Министров и компании "РосУкрЕнерго АГ" Дмитрия Фирташа , подозреваемых в сговоре и нанесении ущерба государству Украина путем списания с государственной компании в пользу "РосУкрЭнерго АГ " 11 млрд. м3 газа и 1,1 млрд.м3 газа в виде штрафных санкций.

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"По итогам запланированных следственных действий следователи примут соответствующие процессуальные решения в отношении всех фигурантов, в том числе в рамках соответствующих обращений в суд", - заявил Аваков.

Также он отметил, что Национальной полицией Украины возбуждено производство по факту обращения Национального банка Украины о невозвращении кредита рефинансирования банку "Надра", гарантированных лично Дмитрием Фирташем.

"Дмитрий Фирташ обоснованно подозревается, что манипулируя, в том числе публично, личной гарантией в сумме до 5 млрд гривен - организовал получение кредита рефинансирования НБУ для банка "Надра", не обеспечил использование этих средств на стабилизацию ситуации, а напротив вывел эти средства на связанные с ним компании", - написал Аваков.

Он подчеркнул, что в результате этих действий банк "Надра" не вернул НБУ кредит рефинансирования, Фирташ не произвел выплат по гарантии, чем нанес прямой ущерб Национальному банку Украины. Эти же действия привели к неплатежеспособности банка и потере накоплений десятками тысяч граждан Украины.

Таким образом, Фирташ и связанные с ним лица подозреваются в совершении преступлении по ст. 191 ч.5 КПК Украины в нанесении ущерба в особо крупных размерах с мерой наказания от 7 до 12 лет лишения свободы.

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"В рамках этого производства МВД и Национальная полиция Украины договорилась с ФБР США, в рамках международного правового поручения, о привлечении экспертов ФБР к работе над материалами дела, так как ряд сомнительных финансовых операций проводились с использованием банков США", - сообщил Аваков.

Он заверил, что по данном производству идут следственные действия и как только будет возможны прямые процессуальные действия с Фирташем, следствие перейдет в значительно более интенсивную фазу обеспечения своих возможностей.