Криминальный блок в полиции вместо Паскала будет курировать Вакуленко

Об этом на брифинге заявила руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает 112.ua.

"Василий Федорович Паскал, который написал рапорт об увольнении в воскресенье, не остается в системе Национальной полиции. Что касается того, кто будет курировать криминальный блок, пока курировать будет мой другой заместитель Александр Вакуленко, который сейчас курирует следствие. Потом уже посмотрим", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября Паскал подал рапорт о своей отставке с должности. Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который заявил, что Паскал останется на посту, несмотря на мощную критику со стороны гражданского общества.

30 ноября Аваков принял рапорт об отставке Паскала.

По данным СМИ, именно Паскал отвечал за преследования участников студенческого Майдана. Кроме того, его связывают с провокациями, которые происходили под зданием Верховной Рады 31 августа 2015 года. Сам Паскал опровергает эти обвинения.