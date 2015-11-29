Паскал подал рапорт об отставке – Аваков

Об этом в своем Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, глава МВД обнародовал публичное заявление Паскала, в котором он настаивает, что не причастен к преследованию участников Евромайдана: «Да, в то время я действительно работал в Департаменте уголовного розыска Министерства внутренних дел Украины. Но обвинения против себя считаю несправедливыми и беспочвенными, так как ни одна проверка - ни официальная, ни внутренняя, ни одно журналистское расследование не подтверждают факт какой либо моей причастности к преследованию активистов или участников Майдана», - заверяет Паскал.

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«Я с полной ответственностью могу сказать, что даже в те трагические для страны дни, Уголовный розыск оставался в стороне от политики, продолжал заниматься раскрытием преступлений, и я лично приложил немало усилий, чтобы он не был использован как инструмент для репрессий», - добавил он.

«Взвесив все аргументы, я принял решение написать рапорт об отставке, который уже передал Главе Национальной полиции Украины Хате Деканоидзе и Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову», - отмечает в своем заявлении Паскал.

Иногда реформы и движение вперед очень мало сопряжены со справедливостью.Василий Федорович Паскал подал рапорт об от... Posted by Arsen Avakov on Sunday, November 29, 2015

Как сообщал УНИАН, по данным ОО «Общественный люстрационный комитет», Паскал подлежит люстрации как чиновник, работавший на руководящих должностях в милиции во времена президентства Януковича, причастный к попыткам силового разгона Майдана.

24 ноября, на заседании парламента председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, народный депутат от “Самопомочи” Егор Соболев зачитал совместное заявление фракций “Самопомич” и “Батькивщина”, в котором депутаты требуют вызвать в парламент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова для предоставления объяснений относительно назначения Паскала первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником уголовной полиции.

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“Это человек, который служил еще Януковичу с Захарченко, человек, который во времена Майдана выполняла страшные спецзадания, который возглавлял Департамент уголовного розыска МВД”, - подчеркнул Соболев.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Украины заверяли, что назначенный первым заместителем руководителя Национальной полиции – начальником уголовной полиции Василий Паскал не имеет отношения к силовому разгону Майдана.