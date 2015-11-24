Первым замом главы Национальной полиции назначен "недолюстрированный" генерал Паскал

Об этом сообщает ОО «Общественный люстрационный комитет»

В общественной организации отмечают, что получили ответ на запрос в МВД, согласно которым Паскал "уволен из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил в связи с переходом в установленном порядке на работу (службу) в Национальной полиции».

В "Общественном люстрационном комитете» утверждают, что Паскал должен быть люстрирован как чиновник, работавший на руководящих должностях в милиции во времена президентства Виктора Януковича, причастный к попыткам силового разгона Майдана.

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«Странная кадровая политика у новой руководительницы полиции: Хатия Деканоизде готова уволить патрульного за пренебрежительный твит об активистах Евромайдана, а человека, который по должности отвечал за преследование участников Студенческого Майдана, был назначен Захарченко и избегает люстрации из-за нелепого судебного постановления, назначает своим первым заместителем", - отмечает председатель совета ОО «Общественный люстрационный комитет» Александра Дрик.