Арабские СМИ сообщили о потере связи с двумя российскими вертолетами в Сирии
19:03, 01 декабря 2015Политика
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Арабские СМИ сообщили о том, что в Сирии, недалеко от границы с Турцией, якобы была потеряна связь с двумя российскими вертолетами Ми-8.
Вертолет Ми-8 / УНИАН
По некоторым данным, это произошло в том же районе, где рухнул подбитый турецкими ВВС Су-24.
О том, что в Туркменских горах в Сирии, недалеко от границы с Турцией была потеряна связь с двумя российскими вертолетами, сообщается, в частности, в Twitter арабского СМИ AEJKhalil. Указываются даже их бортовые номера: 927 и 930, пишет Росбалт.
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Сообщается также о неких очевидцах, которые якобы видели, как туркоманы (сирийские турки, входящие в "умеренную оппозицию") открыли огонь по двум вертолетам с номерами 930 и 927 на бортах в районе Туркменской горы.
Официальной информации по данному поводу пока нет.
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