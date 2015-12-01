Арабские СМИ сообщили о потере связи с двумя российскими вертолетами в Сирии

По некоторым данным, это произошло в том же районе, где рухнул подбитый турецкими ВВС Су-24.

О том, что в Туркменских горах в Сирии, недалеко от границы с Турцией была потеряна связь с двумя российскими вертолетами, сообщается, в частности, в Twitter арабского СМИ AEJKhalil. Указываются даже их бортовые номера: 927 и 930, пишет Росбалт.

Читайте такжеГосдеп США подтвердил турецкую версию инцидента со сбитым Су-24 – СМИ

Сообщается также о неких очевидцах, которые якобы видели, как туркоманы (сирийские турки, входящие в "умеренную оппозицию") открыли огонь по двум вертолетам с номерами 930 и 927 на бортах в районе Туркменской горы.

Официальной информации по данному поводу пока нет.