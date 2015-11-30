В Россию доставили тело пилота сбитого Турцией Су-24

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил из Анкары на военный аэродром Чкаловский тело Героя Российской Федерации, командира экипажа Су-24 подполковника Олега Пешкова, сбитого 24 ноября турецким истребителем в небе Сирии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время перелета в воздушном пространстве РФ самолет сопровождал эскорт истребителей. На аэродроме Чкаловский военный самолет с телом погибшего встречали министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

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«Из-за предательского выстрела в спину жизнь прекрасного человека, прекрасного пилота прервалась», - заявил Бондарев и пообещал, что «те, кто задумал и выполнил это предательство - понесут заслуженную кару».

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

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