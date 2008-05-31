Кличко говорит, что не смог отказать Тимошенко

“Когда лидер одной из ключевых политических сил страны, к тому же премьер-министр, приглашает вас на разговор, вряд ли можно отказать”, - так лидер блока своего имени Виталий Кличко в интервью “Зеркалу недели” прокомментировал свой приезд в офис Юлии Тимошенко в ночь киевских выборов.

От прямого ответа на вопрос, было ли целью встречи усвоение уроков поражения, или стороны строили планы на будущее, Кличко уклонился, заявив: “Я приехал на встречу, выслушал Юлию Владимировну, членов ее штаба и поехал в свой штаб”. По мнению Кличко, БЮТ не в чем его упрекать, “ведь предыдущие договоренности не были соблюдены именно БЮТ”, - подчеркнул кандидат в мэры, который занял третье место в гонке. Он уточнил, что речь “шла о том, что мы делаем праймериз, в итоге люди решают, кому быть единым кандидатом от демократов. Была разработана достаточно четкая схема измерений, которая абсолютно исключала фальсификации и лоббирование интересов того или иного кандидата и давала возможность сделать вывод, кого поддерживают киевляне”. Именно на таких условиях, утверждает Кличко, он готов был уступить звание единого кандидата от демократических сил Александру Турчинову. “Однако договоренности были сорваны”, - еще раз подчеркнул Кличко.

И добавил, что “если быть объективным, больше на один процент (чем Кличко – ред.) набрала Тимошенко, а не Турчинов”.