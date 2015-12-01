США приветствуют успешное проведение выборов в Мариуполе - посол
США приветствуют успешное проведение местных выборов в Мариуполе Донецкой области.
Об этом сообщил в "Твиттере" посол США в Украине Джеффри Пайетт.
"США приветствуют успешное проведение местных выборов в Мариуполе и поздравляют жителей города с реализацией своего права на голосование", - написал он.
Посол также отметил, что "наблюдатели ОПОРЫ и КИУ считают, что выборы прошли спокойно и без существенных нарушений. БДИПЧ также направляла наблюдателей, жду их финальный отчет".
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Как сообщал УНИАН, местные выборы в Мариуполе состоялись 29 ноября.
По данным экзит-полла Research & Branding Group, победу на выборах мэра в Мариуполе одержал Вадим Бойченко. Абсолютное большинство в горсовете получил "Оппозиционный блок", за который проголосовало 66,5% избирателей. Кроме него, в горсовет прошла лишь партия "Сила людей" с результатом 10,5%.
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